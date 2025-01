Mercato Sampdoria, il Monza propone un attaccante: le novità sulle trattative! Le ultimissime

Mercato Sampdoria, il Monza propone un attaccante al club blucerchiato: le novità sulle trattative! Le ultimissime sul club

Il calciomercato Sampdoria è alla ricerca di giocatori per migliorare l’organico e sostituire gli esuberi. Tra le squadre con le quali i blucerchiati hanno avuto più contatti c’è anche il Monza. La trattativa che porterebbe a Genova Valoti non sarebbe l’unica pista percorribile infatti secondo tuttomonza.it, è stato proposto Mirko Maric.

L’attaccante è nella lista degli esuberi e i brianzoli stanno provando a cercare una nuova soluzione per l’attaccante che ha un contratto fino a giugno 2026. Genova potrebbe essere un nuovo inizio per lui ma i blucerchiati acconsentiranno ad un altro innesto in attacco dopo Niang?