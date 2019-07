Mercato, Vermaelen si trasferisce in Giappone al Vissel Kobe. Il difensore centrale si era svincolato a fine giugno dal Barcellona

Thomas Vermaelen trova una nuova squadra. Il centrale difensivo, protagonista (non troppo positivo) anche tre anni fa in Italia con la maglia della Roma, si trasferisce ufficialmente in Giappone.

Ad accoglierlo è il Vissel Kobe, squadra nipponica che ha ufficializzato il suo acquisto tramite un classico Tweet. Il centrale si era svincolato dal Barcellona dopo la scadenza naturale del suo contratto.