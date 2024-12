Meret Inter, i nerazzurri provano a prendere il portiere del Napoli. La situazione tra trattative e rinnovi

Meret Inter, il rinnovo del portiere sta diventando un caso a Napoli. I nerazzurri lavorano a fari spenti e seguono da vicino la vicenda

Meret Inter è una voce di mercato che da tempo affolla i giornali, ma mese dopo mese rischia di diventare sempre più concreta. Come riporta Il Mattino, infatti, il portiere del Napoli avrebbe una proposta di prolungamento sul tavolo per un nuovo contratto di 4 anni da 3 milioni di euro a stagione più bonus. L’agente e il calciatore, però, stanno prendendo tempo, valutando le diverse opportunità.

La pazienza del presidente Aurelio De Laurentiis sembra arrivata al limite di sopportazione, e Marotta osserva tutto a fari spenti. Sommer ha una certa età, e l’investimento Martinez non ha ancora avuto possibilità di dimostrare, per questo motivo i nerazzurri starebbero pensando ad un colpo tra i pali per la prossima estate. L’estremo difensore campione d’Europa con l’Italia nel 2021 è un profilo che continua a piacere molto.