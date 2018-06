Meret-Roma, pista concreta se dovesse partire Alisson

Alex Meret è il candidato numero uno in caso di cessione di Alisson al Real Madrid che ieri ha offerto 70 milioni per il brasiliano

Continua a tenere banco in casa Roma il futuro di Alisson Becker. Per il 25enne portiere, che esordirà domenica ai Mondiali in Russia col Brasile, il Real Madrid è prepotentemente sulle sue tracce, un affare circa 70 milioni di euro (bonus inclusi) che, in caso di fumata bianca, costringerebbe la Roma a cercare un nuovo numero uno. Tanti i nomi che potrebbero raccogliere la pesante eredità di Alisson, che in questa stagione ha mantenuto un livello di prestazioni assolutamente incredibile.

Da Areola a Leno passando per Cillessen e le piste spagnole, uno dei nomi più caldi rimane quello di Alex Meret. Reduce da due anni alla SPAL in prestito, il portiere è ritenuto ideale soprattutto per il futuro (viene considerato da molti il futuro portiere della Nazionale) ma l’età di 21 anni suggerisce i giallorossi di prendere anche un estremo difensore esperto che possa fargli da chioccia. Rimane comunque una pista molto concreta per la Roma che potrebbe andare all’assalto del calciatore subito dopo aver eventualmente chiuso la cessione di Alisson. La valutazione del club friulano è di 25 milioni di euro, Meret è seguito con estremo interesse anche dalla Fiorentina e il suo non è l’unico nome interessante per la porta giallorossa.