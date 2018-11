Mertens sfida Hamsik: «Fra 6 mesi sarò il miglior marcatore del Napoli»

Il belga Dries Mertens è convinto di poter entrare nella storia del Napoli e avverte Hamsik: «Fra 6 mesi sarò io il miglior marcatore».

È sfida a suo di gol in casa Napoli. Al momento il capitano azzurro Marek Hamsik è il capocannoniere all-time del club con 121 reti, ma nella squadra di Carlo Ancelotti c’è chi pensa di poterlo superare. Si tratta di Dries Mertens, che intervistato dal portale belga “Humo” non ha nascosto le sue ambizioni.

«In questo momento della mia carriera faccio più attenzione alle statistiche, – ha rivelato – mi mancano 2 gol per arrivare a quota 100 con il Napoli. Datemi altri sei mesi e sarò il miglior marcatore di tutti i tempi della squadra, che al momento è Hamsik». Con 98 reti segnate, Mertens è attualmente il 7° miglior marcatore dei partenopei di tutti i tempi: davanti a lui, considerando tutte le competizioni, oltre al sovracitato Hamsik, ci sono solo Maradona, Sallustro, Cavani e Vojak. In questa stagione Mertens ha giocato in tutto 16 partite fra Serie A e Champions League, segnando in tutto 8 gol.

NAPOLI, DE MAGISTRIS: «DE LAURENTIIS È UN PO’ TACCAGNO»