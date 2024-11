Messi Cristiano Ronaldo, ancora un duello al Mondiale 2026. Una sfida che non finisce mai. I numeri in carriera: chi è il più grande tra i due?

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono protagonisti in questi giorni con le loro nazionali: i numeri a confronto aspettando il Mondiale, la last dance?

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, il match tra di loro non finisce mai. Ancora adesso, tra qualificazioni mondiali in Sudamerica e gare di Nations League in Europa, è tutto un inseguirsi di gol e prodezze. Non è pertanto un’utopia pensare che tra poco più di un anno e mezzo si possa assistere a un’altra edizione del Mondiale caratterizzata da un loro confronto. L’argentino ha dichiarato: «Devo cogliere l’attimo perché il tempo sta per scadere. Ma spero di poter continuare a esibirmi a questo livello». Il portoghese ha fatto da eco: «Voglio solo godermi il calcio. Pianificare il ritiro, se deve accadere, tra uno o due anni, non lo so…».

Ma chi è stato il più grande in nazionale? Inutile il confronto, se non dal punto di vista meramente statistico. Messi è andato a segno 112 volte in 190 partite con l’Albiceleste. Ronaldo ha giocato di più (217) ed è andato a bersaglio di più (135). in totale, contando i club, la Pulce vince di pochissimo nella media gol: 0,78 a 0,72. Fenomeni totali, impossibili da eguagliare