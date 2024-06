Messico-Ecuador: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo University Stadium l’incontro della Copa America Messico-Ecuador: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo University Stadium di Phoenix va in scena la partita della Copa America tra Messico-Ecuador, terzo turno del girone B. Le due squadre hanno entrambe 3 punti in classifica e si giocano il passaggio del turno. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Messico-Ecuador, le probabili formazioni

MESSICO (4-3-3): Julio González; Vásquez, Reyes, Jorge Sánchez, Arteaga; Romo, Chávez, Charly Rodríguez; Antuna, Santi Giménez, Quiñones. CT: Lozano.

ECUADOR (4-3-3): Alexander Domínguez; Pacho, Félix Torres, Hincapié, Preciado; Caicedo, Alan Franco, Páez; Enner Valencia, Sarmiento, John Yeboah. CT: Sánchez.

Messico-Ecuador: orario e dove vederla in tv

Messico-Ecuador si gioca alle ore 2 di lunedì 1 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.