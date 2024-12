Migliori maglie 2024: le scelte di un noto portale di maglie storiche: ci sono due italiane, la seconda è una vera sorpresa – FOTO

Migliori maglie 2024: la scelte delle divise più belle di questa stagione fatte dal noto portale Classic Football Shirt e dagli addetti ai lavori

Il noto portale Classic Football Shirts, specializzato nella vendita di maglie calcistiche vintage da tutto il mondo, con un post su Instagram ha reso note le scelte per le migliori divise del 2024, facendo scegliere a calciatori, calciatrici e addetti ai lavori arrivando alla fine a 18 dei migliori kit di questa stagione.

Tra queste ci sono due indossate da squadre Italiane: per ItalianBach e FTBL la terza maglia della Juve – blu notte con dettagli di logo Adidas vintage e vecchio simbolo dorati – è la migliore della stagione, ma la sorpresa è in Serie C: per Copa90 infatti la migliore divisa dell’anno è quella casalinga della Triestina della Kappa. Tra le altre sorprese, da segnalare quella del Versailles: sia in casa che in trasferta Kappa ha fatto un gran lavoro.

In dei post precedenti il portale aveva già rivelato le prime 30 tra le migliore maglie: con Juventus e Triestina ci sono anche – senza nessun ordine particolare – la prima del Napoli, la terza della Sampdoria,il Milan Bologna, e Palermo, tutti e tre da trasferta.