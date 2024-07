Mignani Cesena: «Questa è una PIAZZA DIVERSA, fare bene vale quanto uno SCUDETTO. Vi spiego perché in SERIE B è meglio giocare con la DIFESA A 3. Sono pronto a UNA COSA»

Michele Mignani allenerà il Cesena nell’imminente stagione. Ecco alcune sue considerazioni sull’avventura bianconera

Michele Mignani ha lavorato in piazze importanti in Serie B. Adesso riparte da Cesena, un’avventura che ha raccontato a La Gazzetta dello Sport.

BARI E PALERMO – «Nel nostro lavoro la tranquillità non esiste, sono pronto a battagliare ancora»

CESENA – «Questa è una piazza diversa, un allenatore intelligente si deve adattare all’ambiente in cui arriva. E io sarò diverso perché sono reduce da due esperienze che mi hanno fatto crescere molto».

LA PROMOZIONE CON TOSCANO – «É giusto ripartire da quel lavoro. Perché la squadra sa giocare con quelle certezze tattiche, e perché la B mi ha insegnato che giocare con la difesa a tre ti mette più a tuo agio, è l’ideale per fronteggiare la proposta di gioco di tante squadre. Invece di partire in un modo e poi cambiare, come hanno fatto in tanti l’anno scorso, è meglio partire subito così: 3-4-2-1 o 3-5-2».

ACQUISTI DA FARE – «In attacco e basta. É arrivato Bastoni e siamo a posto così».

GRANDI ALLENATORI A CESENA, DA RADICE A LIPPI – «È una cosa che trasmette grandi motivazioni anche a me. Non so se un giorno arriverò anche io a quei livelli, ma di sicuro fare un grande campionato a Cesena vale quanto uno scudetto».