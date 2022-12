Mihajlovic, addio al maestro delle punizioni – VIDEO

Le immagini di archivio di Sinisa Mihajlovic, maestro delle punizioni. Il ricordo dell’ex di Lazio, Sampdoria e Inter

«Io da quando gioco sono un grande professionista. Arrivo sempre un’ora prima per prepararmi. Sicuramente lassù c’è uno che ti guarda e quando lavori sodo, come si deve, come ho detto, se c’è qualcuno lassù che ti guarda ti da qualche premio». Così Sinisa Mihajlovic parlava della sua etica professionale. É stato uno dei più grandi tiratori di punizione della storia del calcio italiano.

Morto all’età di 53 anni, la sua ultima avventura nel calcio italiano era stata alla guida del Bologna, terminata a settembre.