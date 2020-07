Mihajlovic: “Barrow? Ha il gol nel sangue” – VIDEO

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto al termine del match pareggiato con il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto al termine del match pareggiato con il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

«È un giocatore di qualità, deve essere più cattivo nei contrasti. Se ha occasione la butta dentro. Adesso dà molto meglio sull’esterno che come prima punta, non abbiamo tempo per lavorare sui movimenti. Deve imparare i movimenti giusti, ma sicuramente ha grandi margini di miglioramento. Deve lavorare e non montarsi la testa, ma è un gran ragazzo: saprà fare bene».