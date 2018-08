Milan a caccia di sponsor: possibile il blocco dei premi europei

Il Milan pronto ad un nuovo negoziato con la UEFA: rossoneri a caccia di sponsor per rientrare nei parametri, possibile anche il blocco dei premi dell’Europa League

Euforia moderata quella del Milan: i 35mila abbonati rossoneri dopo una sessione di calciomercato decisamente positiva portano a guardare avanti con una certa fiducia, senza però sottovalutare i possibili problemi in vista del futuro. Problemi che – per essere chiari – sono esattamente quelli del passato: sulla società ora a guida Elliot incombe la scure del Fair Play Finanziario che impone di rientrare rispetto al rosso a bilancio fatto registrare nelle ultime stagioni. Solo il TAS un mese fa ha salvato il Milan dell’esclusione – ormai decretata – dall’Europa League da parte della UEFA: adesso però viene il bello. Leonardo e company dovranno mettere in piedi un sistema sostenibile per tenere sotto controllo i conti: il mercato con tantissimi prestiti si è mosso esattamente in tale direzione, ma non basta.

In attesa delle motivazioni del TAS che porteranno ad un nuovo negoziato con la UEFA, il Milan prepara un nuovo settlement agreement (ovvero un altro patteggiamento) per rientrare dentro i parametri imposti. Serviranno prima di tutto nuovi sponsor: al momento sarebbero almeno sette o otto gli slot lasciati vacanti e che dovrebbero essere occupati da eventuali brandi interessati per rimpolpare le finanze rossonere. D’altro canto la UEFA stessa potrebbe decidere di punire ancora il Milan chiedendo come contropartita per il mancato rispetto dei parametri – in luogo che l’esclusione dalle coppe – il blocco dei premi di questa stagione di Europa League (diritti tv e bonus per eventuali passaggi del turno). Una soluzione che, tutto sommato, potrebbe essere pure gradita ad Elliot.