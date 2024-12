Milan, aggiornamenti sulle condizioni di Pulisic: le ultime

L’americano del Milan è uscito anzitempo dalla sfida contro l’Atalanta a seguito di un infortunio

Arrivano notizie non proprio confortanti per quanto riguarda Christian Pulisic. L’ex Chelsea è uscito nel primo tempo della sfida di campionato contro l’Atalanta e questa mattina ha svolto gli esami strumentali.

Secondo quanto appreso da Milan News 24, l’americano non sarà a disposizione per diverse partite e l’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la Supercoppa italiana di inizio gennaio.