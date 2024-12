Milan, ripresa degli allenamenti in vista della Roma: il report

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo la sosta natalizia: il report dei rossoneri a Milanello in vista della partita contro la Roma

Il Milan dopo 3 giorni di riposo ha svolto un allenamento questa mattina a Milanello in preparazione della partita contro la Roma di domenica sera. Di seguito il report e il programma di allenamento dei rossoneri.

IL REPORT – Gruppo subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare eseguita con l’ausilio dei coni e degli ostacoli bassi; a seguire torelli a tema per terminare il riscaldamento. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso palla, che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto, che ha chiuso la sessione odierna.

VENERDÌ 27 DICEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.