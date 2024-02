VOTI STATS – Milan-Atalanta: Pioli piace, De Keteleare divide

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida di Serie A tra Milan e Atalanta, terminata con il punteggio di 1-1

Possesso palla al 68% e 20 tiri contro 8: ai punti il Milan avrebbe meritato qualcosa in più del pareggio fissato con l’1-1. Al netto della decisione sul rigore, trasformato da Koopmeiners e non privo di interpretazioni diverse, pesano gli errori sotto porta dei rossoneri. Giudizi non omogenei che riguardano anche le due squadre e i loro mister, prendendo come campione il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

PIOLI – Per Gazzetta merita un bel 7, raro a vedersi quando non si vince, a meno di essere una provinciale: «Rivincita su Gasp: molto meglio lui. Bonus, lo fa con idee non scontate: il 4-1-4-1, Reijnders fuori, Thiaw dall’inizio». Per il Corriere bene ma non benissimo, perciò 6,5: «Il suo Milan rialza la testa dopo le due brutte sconfitte di Monza e Rennes, trovando un pari che sta stretto. Rabbia e rimpianti, ma anche segnali positivi».

GASPERINI – Anche qui c’è mezzo voto che balla, ma a parti invertite. Il quotidiano politico ritiene l’allenatore dei bergamaschi meritevole della sufficienza: «Prova di sostanza per un’Atalanta meno intraprendente del solito. Ma è un buon punto, che peserà nella corsa Champions». La testata sportiva, invece, lo retrocede al 5,5: «Meno di 3′ e si inceppa la catena di destra, i tre davanti girano spesso a vuoto, centrocampo mai così in difficoltà».

Anche su chi si è mosso in campo c’è qualche significativa diversità di opinioni, non sul migliore in campo che mette d’accordo tutti: Leao.

SCALVINI – 5,5 da Gazzetta: «Ha il compito più delicato: aiutare su Leao – e la missione raddoppio va male subito – e aspettare Theo: alti e bassi. Centrocampista aggiunto con Hien». Il Corriere ha tutt’altro parere e lo considera da 6,5: «Fa valere il fisicone nel duello fra pesi massimi con Giroud».

KOOPMEINERS – Stesso discorso del compagno. Per il giornale sportivo è da 5,5: «Adli è in ottima serata (e gli scappa spesso), lui meno: freddezza dal dischetto e 10° gol stagionale non lo assolvono. Finisce largo a sinistra». Pienamente sufficiente per il Corriere della Sera: «Freddo come un ghiacciolo sul calcio di rigore che vale il prezioso pareggio».

DE KETELAERE – Qui le parti si invertono. Sufficiente per Gazzetta: «Non facile con Thiaw addosso, ma manda in affanno Pulisic e aiuta anche in copertura. Nelle uniche due occasioni prima del rigore, c’è il suo piede». Per il Corriere è da 5: «A Bergamo è esploso, già, ma stavolta sembra il Carletto del Milan: timido, scollegato, deludente. Infatti dopo un tempo è in panca col plaid».

