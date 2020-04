Milan, l’attacco è spento: 28 gol in 26 gare di Serie A, mai così pochi da 33 anni

L’attacco del Milan non è mai stato così spento come in questa stagione: centrare l’Europa con così pochi gol sarà dura

Approfondimento della Gazzetta dello Sport sull’attacco del Milan. I rossoneri hanno un evidente problema in avanti: appena 28 gol realizzati in 26 giornate, che fanno del Diavolo il quindicesimo attacco del campionato.

Se la classifica rimane discreta è grazie alla difesa che ha incassato appena 34 gol (come l’Atalanta). Il dato di quest’anno relativo all’attacco è il peggiore, per il Milan, nell’era dei tre punti. Per trovare un numero più basso rispetto agli attuali 28 gol bisogna tornare indietro addirittura di 33 anni, ovvero alla stagione 1986-87, quando furono 26. Soluzioni? Le punte rossonere dovranno cambiare marcia per continuare a coltivare la speranza di approdare in Europa.