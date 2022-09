Milan, Bakayoko via? Il francese può ancora lasciare i rossoneri. I dettagli

Nonostante le fine del calciomercato, il Milan può ancora lavorare alla cessione di Bakayoko: i dettagli

Come riportato dal Corriere della Sera resta, nonostante la chiarezza del Milan nel considerarlo fuori dal progetto, Bakayoko non ha voluto rescindere il suo contratto ed è rimasto in rossonero. Ora però sarà escluso dalle liste Champions.

La Gazzetta dello Sport apre però ad un ulteriore scenario: alcuni mercati sono ancora aperti, su tutti Turchia e Grecia. Per un addio, c’è ancora tempo.

