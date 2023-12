Milan, Bennacer: «Pronto a giocare titolare, sulla Coppa d’Africa…»

Le parole di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, sul recupero dall’infortunio al ginocchio. I dettagli

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato in occasione del al Meet & Greet con i tifosi.

PAROLE – «Sono contento, sto bene e ormai è un mese che sono rientrato. Piano piano riprenderò il ritmo. Sono pronto a giocare da titolare, vedremo ma sto tornando bene. Negli allenamenti sto lavorando tanto. Devo riprendere il ritmo partita. Voglio aiutare la mia squadra anche in Europa, non potevo giocare la Champions. Ora siamo in Europa League, una competizione importante. Farò il massimo per aiutare la squadra. Coppa d’Africa? Non so ancora se sarò convocato ma quando ti chiama la Nazionale, se stai bene, è dura rifiutare. Non ho scelto io di mettere la coppa D’Africa a gennaio. Se mi chiamano andrò. Ibra resta Ibra anche se non gioca più. Ha una mentalità vincente, sono sicuro che raggiungerà i suoi obiettivi. Nel 2024 voglio tornare in forma il più possibile. Se sto bene aiuterò la squadra come posso sia in campionato che nelle coppe. Vogliamo andare il più lontano possibile. A centrocampo siamo giocatori diversi, i nuovi arrivati sono molto forti. Possono aggiungere qualcosa di diverso. Sono contento di giocare con loro. Posso giocare in più ruoli, dove vuole il mister sarò a disposizione. So fare tutto per la squadra. Ho ricevuto un profumi da Loftus-Cheek, io ho regolato una confezione di Lego ad un Data Analyst. Bella iniziativa».