Milan, Calabria racconta: «Giampaolo crede in me, Bennacer impressionante»

Intervistato da Sky Sport, Davide Calabria ha parlato dell’ultima stagione e degli obiettivi che si è prefissato per quella nuova

Lunga intervista da parte di Sky Sport a Davide Calabria, terzino del Milan, che dopo il brutto infortunio patito in estate ora ha voglia di prendersi la fascia e stupire Marco Giampaolo. Le sue parole.

INFORTUNIO – «Ero un po’ triste, perché è avvenuto nella parte calda della stagione. Ho lavorato un anno per essere lì e non potevo giocare e dare il mio contributo. L’infortunio si è rivelato più grande del previsto, ho lottato per esserci agli Europei, ma non ci sono riuscito: sarebbe stato troppo rischioso».

MERCATO – «Sono stato molto contento. Il mio procuratore ha avuto qualche offerta e ne ha parlato con il Milan, ma il club ha detto che facevo parte del progetto. Mi ha fatto molto piacere essere importante per la società è il mister, spero di ricambiare la fiducia»

GIAMPAOLO – «Me l’aspettavo così, c’era l’idea che fosse un maestro della tattica e del modo di giocare. Penso si sia visto: è solo un mese, ma nelle amichevoli pre-campionato siamo stati bravi a gestire le piccole situazioni. Il mister è maniaco nei dettagli, dobbiamo stare tutti attenti»

MILAN – «E’ cambiato tanto in squadra e in società, siamo ancora più giovani. Il non andare in Europa League ci fa concentrare molto, l’obiettivo è la Champions, l’anno scorso ci è sfuggito per cinque minuti».

NUOVI ARRIVI – «Abbiamo fatto acquisti mirati, sono arrivati tanti giocatori che sono a disposizione. Sono felice, sono curiosi di Bennacer, mi ha impressionato quando ci ho giocato contro. Ha motivato, ho visto le sue interviste»