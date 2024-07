Milan, Capello AVVERTE: «Pavlovic e Fofana sarebbe due colpi IMPORTANTI, ma se hai uno come Leao NON BASTANO»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulle mosse di calciomercato del Milan. Tutti i dettagli in merito

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle mosse di calciomercato del Milan.

LE DICHIARAZIONI – «Se il Milan prenderà Pavlovic e Fofana metterà a segno due colpi importanti che si aggiungeranno a un attaccante come Morata, capace di far gol con una certa continuità, ma anche di dare una mano in fase di non possesso. Oltre a inserire i nuovi acquisti, Fonseca dovrà però trovare quell’equilibrio tattico che è mancato lo scorso anno quando, ogni volta che i rossoneri perdevano palla, gli avversari erano pericolosi o addirittura segnavano. Leao è un grande giocatore con il pallone tra i piedi, ma copre poco quando sono gli altri ad attaccare e i compagni in qualche modo sono chiamati a sopperire. Ecco perché Fofana farebbe davvero comodo».