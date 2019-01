Milan, la moglie di Carrasco: «Arrivate molte offerte, anche dall’Italia»

La moglie di Yannick Carrasco ha confermato un’offerta dall’Italia. Il giocatore vuole tornare in Europa e il Milan sarebbe in prima fila

Il Milan sta pensando seriamente a Yannick Carrasco, giocatore belga in forze Dalian Yifang in Cina. L’ex giocatore dell’Atletico Madrid vorrebbe tornare in Europa e la moglie ha confermato tutto in un’intervista al portale belga RTFB. Diverse le squadre interessate, tra cui sembrano proprio esserci anche i rossoneri. Queste le sue parole: «Stanno accadendo tante cose. È stato cercato da diversi club, che hanno manifestato un interesse concreto. Le offerte sono arrivate da Germania, Spagna, Inghilterra e dall’Italia, ma non c’è nulla di concreto, non ha firmato ancora nulla. Manchester United? Sì, sono interessati. Non lo nascondo, ma non è stato firmato nessun contratto. Yannick e il suo club partiranno per la Spagna oggi in vista della nuova stagione. Si trova bene in Cina, ma c’è una cultura molto diversa. Vedremo quali saranno gli sviluppi, forse torneremo in Europa».