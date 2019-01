Nome nuovo per il Milan: idea Gelson Martins, esterno d’attacco in uscita dall’Atletico Madrid. E’ l’alternativa a Carrasco: può arrivare in prestito

L’ultima idea per il calciomercato del Milan è Gelson Martins. L’esterno d’attacco classe 1995 dell’Atletico Madrid, arrivato dallo Sporting Lisbona, ha detto di no al Monaco ma potrebbe partire in prestito per 6 mesi. Pochi spezzoni per l’esterno offensivo in questa stagione: il giocatore non ha convinto Simeone ed è finito sul mercato. Secondo Il Corriere dello Sport, la pista che porta a Gelson è calda. La soluzione rossonera lo soddisfa di più e con lui il Milan potrebbe trovare un’alternativa importante a Suso, ultimamente alle prese con dei problemi fisici, ma potrebbe trovare un vero e proprio titolare da far alternare a sinistra con Calhanoglu ed eventualmente con Paquetà, quest’ultimo schierato in mediana da Gattuso.

Martins si aggiunge alla lista dei possibili obiettivi per sistemare le corsie laterali, tra i quali c’è anche il belga Yannick Ferreira Carrasco, che vuole lasciare la Cina ma ha un ingaggio importante: la trattativa è molto complicata. In uscita, sempre più vicino il trasferimento di Halilovic al Besiktas. Nome nuovo dunque per il Milan: i rossoneri pensano al prestito di Gelson Martins. I buoni rapporti con l’Atletico dopo l’affare Nikola Kalinic, potrebbero favorire il buon esito della trattativa.