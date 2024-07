Milan, Colino (AS): «Morata era VICNISSIMO a questa squadra. Ha scelto i rossoneri per QUESTI MOTIVI»

Jesus Colino, giornalista di AS, ha parlato del trasferimento di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid al Milan

Alvaro Morata ha firmato con il Milan appena dopo la conquista da capitano della Spagna dell’Europeo in Germania. A proposito, il giornalista di AS Jesus Colino ha parlato in esclusiva a Milannews24 del trasferimento.

Morata è il nuovo numero 7 del Milan, come lo vede in rossonero?

«Morata si era convinto che doveva lasciare l’Atletico Madrid e la Spagna. Non si trovava bene, non era felice, così ha scelto di andare in Italia, dove crede che lo sarà. Il Milan mi sembra una buona destinazione, perché gli hanno trasmesso fiducia, che è quello di cui lui ha bisogno. Se si sente amato, rende meglio»

Ci puoi raccontare qualche retroscena sulla trattativa? Com’è andata e quando ci sono stati i primi contatti tra le parti?

«Morata aveva una clausola rescissoria di 13 milioni, questo lo ha trasformato in un’opportunità di mercato. Al Milan serviva un attaccante e ha cercato per primo Zirkzee. Morata stava pensando di andarsene e ha parlato con club dell’Arabia Saudita. Ma il filo conduttore tra il club rossonero e l’attaccante c’è sempre stato e quando entrambi hanno deciso di incontrarsi hanno subito raggiunto un accordo. Ibrahimovic è stato decisivo per convincerlo»

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILAN NEWS 24 A JESUS COLINO DI AS