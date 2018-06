Milan-Commisso: si prova a chiudere, torna Gandini?

Rocco Commisso vorrebbe chiudere la trattativa per l’acquisizione del Milan: spunta l’ipotesi Umberto Gandini come nuovo amministratore delegato

Rocco Commisso ha perso la pazienza. Il miliardario italoamericano punta a chiudere la trattativa sul Milan e ora spetterà soltanto a Yonghong Li dare il via libera o meno all’operazione. L’altro pretendente, la famiglia Ricketts, sta alla finestra pronta a intervenire. Intanto spunta il nome del possibile nuovo amministratore delegato del Milan, proposto da Commisso. Si tratterebbe di Umberto Gandini, per anni manager proprio nel club rossonero e poi ad della As Roma.

L’ipotesi più probabile, che sembrava quella preferita da Commisso, sarebbe stata la continuità della gestione, con la permanenza dell’attuale amministratore delegato Marco Fassone. Ma nelle ultime ore sono anche iniziati rumors su un clamoroso rientro di Umberto Gandini come manager nel club rossonero, dove era stato per un lungo periodo nel passato. L’unico vero nodo da sciogliere rimane la durata della trattativa tra Li e Commisso. Verrà chiusa in tempi rapidi? La proposta di Commisso garantirebbe il ripagamento del debito, 150 milioni per mercato e gestione del club e Mr Li rimarrebbe con una quota del 30%. Le ultime indiscrezioni registrano un avvicinamento degli uomini di Li a Commisso per provare a riprendere la trattativa ma, per ora, vige lo scetticismo dello statunitense visti i contini dietro-front del cinese.

L’altro potenziale acquirente americano in lizza, la famiglia Ricketts, tramite i suoi consulenti di Morgan Stanley e con gli avvocati di Legance, starebbe infatti portando a termine la due diligence a tempi record: ma per arrivare a negoziare un accordo, secondo diverse fonti, sarebbe poi necessario almeno un mese e si andrebbe quindi a fine luglio, al di là della data di escussione con Elliott. Alternative al momento non sembrano essercene: Mr Li potrebbe forse farsi prestare i 32 milioni da rimborsare ad Elliott e quindi organizzare un’asta competitiva con maggior tempo a disposizione.