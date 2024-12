Milan, Costacurta: «Il capitano dev'essere lui»

L’ex difensore del Milan ha parlato di un aspetto molto importante riguardante i rossoneri ovvero la fascia di capitano

Alessandro Costacurta, ex difensore della Nazionale italiana e del Milan, è intervenuto a Sky per parlare dopo la sfida vinta dai rossonero contro l’Empoli per analizzare la scelta del capitano.

PAROLE – «Credo che la scelta del rinnovo di Matteo Gabbia sia la più bella notizia di oggi. Il miglior difensore che hanno, anche nei comportamenti. Anche quando viene a parlare parla bene. Io credo che il capitano del Milan sia lui, inutile che la danno ad altri. Il capitano del Milan è Gabbia. È un ragazzo nato nella mia provincia, cresciuto a Milanello, quindi sono molto contento per lui».