Milan, Crespo: «Non mi aspettavo che Maignan fosse così forte»

L’ex attaccante del Milan Hernan Crespo ha parlato delle prestazioni di Maignan in questo inizio di stagione

Hernan Crespo ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole su Maignan:

«Certo che questo Milan può puntare a vincere il campionato, anche se la concorrenza ovviamente non manca ed è agguerrita. Ma i rossoneri sono in assoluto la squadra che in Italia gioca il calcio più internazionale, come hanno dimostrato in queste prime sette giornate di Serie A. E il gioco è un fattore determinante. Non è tutto: perché questa squadra ha anche interpreti di altissimo livello e in tutti i reparti, a partire dal portiere. Non mi aspettavo che Mike Maignan fosse già così forte e pronto, è stato davvero una bellissima sorpresa. Con le sue parate è un valore aggiunto».

