Milan, De Grandis: «Ecco cosa penso di Fonseca»

Le parole di De Grandis è intervenuto per parlare della situazione riguardante Paulo Fonseca

Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport 24 di Paulo Fonseca, tecnico del Milan. Il giornalista si è soffermato sulla situazione in casa rossonera. Ecco le sue dichiarazioni.



LA CRITICA – «Mi piace Fonseca, lo ritengo una persona degna educata, ma sta perdendo un po’ la testa in questo momento. Se devi dire questa cosa li prendi de visu e gli fai un discorso. Ha messo fuori squadra Leao, significa sempre trovare dei capri espiatori al di fuori della gestione tecnica. Anche Mourinho metteva fuori uno ogni tanto, poi c’era sempre qualcuno di cui era la colpa tra arbitri, dirigente sportivo andato via, società che non comprava. Non mi piace questo atteggiamento. Vuol fare capire che ci sono difficoltà, però poi si deve concentrare di più sul mantenere la rosa dalla sua parte. Ci sono alcuni giocatori che probabilmente vorrebbero fare a botte con Fonseca».