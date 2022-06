Milan, De Ketelaere più Lang: i rossoneri chiedono lo sconto al Bruges

Calciomercato Milan: i rossoneri puntano i giovani del Bruges De Ketelaere e Lang, ma chiedono lo sconto al club belga

Al Milan piace da De Ketelaere ma, a differenza del possibile affare Zaniolo, non è nelle condizioni di inserire contropartite col Bruges che vuole solo cash (40 milioni di euro).

Il Diavolo potrebbe puntare piuttosto sul possibile concomitante acquisto di Lang (che costa 20-22 milioni) per ottenere uno sconto. Lo scenario al momento è difficile da immaginare, se non altro perché i belgi sembrano orientati a tenere De Ketelaere per un’altra stagione, ma non può essere escluso: se la trattativa per Lang decollerà, la miccia potrà essere accesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

