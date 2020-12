Milan, domani la decisione su Ibrahimovic: la data del rientro

Domani il Milan deciderà se inserire nella lista dei convocati contro il Parma Zlatan Ibrahimovic

Domenica il Milan sfiderà il Parma in campionato. Una gara importante per mantenere a distanza le inseguitrici. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli, domani, dovrà per forza di cose decidere se inserire Zlatan Ibrahimovic nella lista dei convocati.

Il gigante svedese sta meglio ma non sembrerebbe ancora pronto e rischiarlo contro la formazione ducale potrebbe essere un errore. Più probabile, a questo punto, la sua presenza contro il Genoa in quel di Marassi.