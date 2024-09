Milan, l'ex Pioli SI AVVICINA all'Al Nassr: previsto INCONTRO

L’ex allenatore del Milan Stefano Pioli potrebbe presto firmare con l’Al Nassr. Ecco la situazione

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, è vicino all’accordo per il trasferimento all’Al Nassr. Dopo che le trattative si erano arenato mesi fa, il nome del tecnico è tornato di moda per i gialloblu.

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi è previsto un incontro a Milano tra gli agenti di Pioli e il Milan per trovare l’accordo definitivo sulla risoluzione del contratto. Il contratto che lo aspetta in Arabia è di 10 mln più bonus a stagione per due anni con opzione per il terzo.