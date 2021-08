Milan Faivre, affare sfumato: il Brest rifiuta l’offerta rossonera

Si chiude la possibilità di vedere Faivre con la maglia del Milan, secondo quanto riportato da Sky Sport

Romain Faivre non andrà al Milan. Si è definitivamente interrotta la trattativa con il Brest che non ha accettato le cifre proposte dai rossoneri, decidendo di non cedere il centrocampista classe ’98.

Ora il Milan, per la trequarti, virerà su altri profili. Le opzioni sono Miranchuk, Messias e Ounas. Lo riporta Sky Sport.