Milan femminile, Ganz: «Tocco il cielo con un dito.» Idee chiare sul gioco

Il nuovo allenatore del Milan femminile Maurizio Ganz non vede l’ora di cominciare. Il tecnico ha idee chiare sul calcio da proporre

Maurizio Ganz è pronto a guidare il Milan femminile.

Ecco le sue dichiarazioni: «Sto toccando il cielo con un dito. Non vedo l’ora di iniziare per portare il Milan più in alto possibile. A me piace il bel gioco, il gioco all’attacco, voglio che la mia squadra abbia un’identità ben precisa e che non si adatti a chi ha di fronte».