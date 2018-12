Milan-Fiorentina, i convocati di Gattuso: solo 3 centrocampisti a disposizione!

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida alla Fiorentina: tante assenze tra infortunati e squalificati

Crisi profonda a centrocampo per i rossoneri. Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida alla Fiorentina, correndo ai riparti e convocando il Primavera Brescianini per sopperire alle mancanze. Sono infatti soltanto tre i giocatori di ruolo in mezzo al campo: Montolivo, mai impiegato, Mauri e proprio Brescianini. Niente Bertolacci (si è fermato in allenamento) che si aggiunge alle assenze di Kessie e Bakayoko (entrambi squalificati). Ecco l’elenco completo:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Brescianini, Mauri, Montolivo

Attaccanti: Calhanogu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso, Tsadjout