Il programma dell’ultima giornata di campionato prevede Milan-Fiorentina, gara decisamente importante per il discorso Europa League

La 38^ giornata di Serie è alle porte, domenica saranno svelati i rimanenti verdetti. Milan-Fiorentina, in ottica Europa League, è una delle due gare da tenere sott’occhio, l’altra vede impegnata l’Atalanta sul campo del Cagliari. Il Milan è padrone del proprio destino in quanto vincendo contro i gigliati sarebbe sicuro del sesto posto mentre alla Dea basterebbe 1 punto se Chiesa e compagni non dovessero battere il Diavolo.

Per ogni match importante che si rispetti non può affatto mancare l’appello dei diretti interessati. Il Milan ha fatto lo stesso, come si legge sul sito ufficiale del club: «Tutto il Milan, indistintamente. È per tutta la squadra, tutti compresi e nessuno escluso, che Rino Gattuso ha chiesto sostegno ai tifosi milanisti in occasione dell’ultima gara ufficiale della stagione. La cinquantasettesima, la partita della sintesi con in palio la qualificazione diretta alla fase a gruppi di Europa League. La gara che, all’andata, il Milan disputò poche ore dopo i tempi supplementari vinti nei quarti di finale di Coppa Italia nel derby. Il cuore rossonero con i giocatori domenica a San Siro: lo chiede un altro grande cuore rossonero come l’allenatore del Milan».