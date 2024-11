Milan, Fofana: «Contro la Juventus è come un derby»

Il calciatore rossonero si è raccontato in una lunga intervista, approfondendo temi interessanti come il suo adattamento e il campionato

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di diverse tematiche riguardanti il mondo rossonero. L’ex Monaco è intervenuto per raccontare il prossimo match con la Juventus, l’adattamento in Serie A, il campionato e non solo.

MILAN JUVE – «L ’anno scorso l’ho vista in televisione, anche perché c’erano tanti francesi. E’ come un derby con tanta intensità in campo e sugli spalti. Motta è un ottimo allenatore. Lo scorso anno ha fatto un gran lavoro a Bologna qualificandosi per la Champions. Quest’anno ha più qualità in squadra ed è normale la stia portando in alto. Sarà una partita combattuta, vincerà il migliore».

CLASSIFICA – Vorremmo stare più in alto. Abbiamo raccolto qualche risultato meno positivo. Ma significa che possiamo migliorare molto, rimanendo meno esposti. Quando inizieremo a dare continuità a gioco e risultati faranno i conti con noi. Credo nel lavoro del mister e nella qualità dei miei compagni di squadra. Sono certo che la strada è giusta. Scudetto? Certo, siamo il Milan. Il Milan deve giocare ogni anno per lo scudetto. Lasciateci un po’ di tempo per lavorare e poi vedremo più avanti dove saremo».