Milan, Fonseca: «Non possiamo sottovalutare nessuno, va cambiata la mentalità. Leao in panchina? Rispondo così»

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Slovan Bratislava-Milan.

LA PARTITA – «Sappiamo che sarà importantissimo vincere domani. Lo Slovan ha caratteristiche molto diverse: non possiamo sottovalutare questa squadra. Domani giocherà Abraham».

LEAO – «Giocherà? Sinceramente non lo so, vediamo domani. Rafa sta attraversando un buon momento ma io ho fiducia in tutti i miei giocatori: se non sarà titolare ci sarà qualcun altro».

LA VERA FACCIA DEL MILAN – «In questo momento siamo stati una squadra contro le grandi bene e contro le piccole meno: stiamo lavorando per cambiare questo. Noi dobbiamo avere la stessa ambizione contro qualsiasi avversario».

