Milan, Fonseca: «Coppa Italia? Vogliamo la finale, ci sono due assenti…»

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito

Paulo Fonseca ha parlato a MilanTv in vista di Milan-Sassuolo di Coppa Italia.

BOVE – «Stavo guardando la partita, è stato un momento difficile. Ha lavorato con me a Roma, mi dispiace per quello che gli è successo. Ora sta meglio, non è importante il calcio in questo momento, ma la sua salute. Sono stati momenti difficili. Mando un abbraccio da parte di tutti noi, squadra e club».

COPPA ITALIA – «Il Milan non vince questo trofeo da tanto tempo. Dobbiamo essere ambiziosi. Non guardiamo troppo avanti, stiamo pensando solo a domani. Se vogliamo andare in finale, che deve essere il nostro obiettivo, dobbiamo vincere domani».

IL SASSUOLO – «Per me non è una squadra di Serie B, hanno tanti giocatori da Serie A. Non c’è solo Berardi. Hanno battuto il Lecce 2-0 nel turno precedente, sono una squadra forte, l’abbiamo studiata. Ho detto ai miei ragazzi che sarà difficile come una partita del nostro campionato».

LA FORMAZIONE – «Se non gestiamo bene la squadra e i giocatori potremmo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo. Io ho fiducia in tutti i giocatori, ci sarà qualche cambio. Maignan non ci sarà per un intervento ai denti. Anche Theo non ci sarà per una contusione al piede: metterò in campo una squadra per vincere».

EMPOLI – «Sono soddisfatto. Abbiamo fatto una bella partita, molto equilibrata. Abbiamo avuto tante occasioni da gol. Tifosi? Dobbiamo essere noi a prenderli per mano, con loro al nostro fianco siamo più forti».

EMERSON ROYAL – «Emerson è in crescita. Lui è arrivato tardi, la Serie A è diversa dalla Premier. Ha avuto poco tempo per ambientarsi, penso che le ultime partite hanno dimostrato che sta sempre meglio ed in crescita, anche i tifosi lo hanno capito».