Milan Girona, Michel: «Niente da perdere, andiamo a San Siro per godercela. Guardo tutta la Serie A, mi piace molto e non solo quelle di Champions: Conte super, ma anche il Como…»

Il Girona, avversario del Milan di domani, l’anno scorso è stato la grande sorpresa della Liga. Non altrettanto in questa stagione, ma resta un avversario insidioso. Ecco cosa ha raccontato il tecnico Michel a La Gazzetta dello Sport.

COME IL GIRONA VA A MILANO – «Con immenso piacere. Io calcisticamente sono cresciuto col Madrid della ‘Quinta del Buitre’ e col Milan di Sacchi. Ci restano da affrontare Milan e Arsenal, due grandi club, e soprattutto quest’ultima trasferta in uno stadio storico come San Siro: abbiamo pochissime possibilità di qualificarci anche con 6 punti, per cui ai miei dico di godersi lo scenario, l’avversario e la competizione».

LA SERIE A – «Un campionato super competitivo che negli ultimi anni ha subito una grande crescita complessiva a livello di gioco. Guardo molto l’Inter: Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile applicando sistemi e uomini differenti, mi piacciono gli scambi tra centrali e laterali, la grande mobilità di tutti. L’Atalanta a livello fisico è bestiale, obbliga il rivale a uno sforzo maiuscolo. Conte è un allenatore top, appena tornato al Napoli l’ha riportato in testa con una proposta calcistica molto marcata. Il Como gioca in maniera incredibile, con personalità e l’idea di essere grande contro i grandi. Thiago Motta ha fatto benissimo col Bologna e ora con la Juve magari pareggia troppo ma sa proteggere al meglio la porta. Tante proposte molto diverse tra loro che arricchiscono il campionato».