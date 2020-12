Milan, i convocati di Pioli: Ibrahimovic out, torna Saelemaekers

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Genoa in programma questa sera.

Confermate le assenze di Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic e Isamel Bennacer. C’è invece il ritorno di Alexis Saelemaekers.

La lista completa:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.

#SerieATIM Matchday 12 📜

The squad heading to Genova 💪

I convocati per la trasferta di Genova 💪#GenoaMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) December 16, 2020