Milan, Ibrahimovic non ha ancora deciso sul suo futuro

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso del suo futuro: se continuare con la maglia del Milan o scegliere il ritiro a fine stagione

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora scritto il suo futuro. Il giocatore svedese non sa se continuare oppure se scegliere la via del ritiro alla fine di questa stagione.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, a confermare questo scenario sono le persone che gli stanno accanto al giocatore del Milan. Una decisione che verrà presa nei prossimi mesi, ora vuole concentrarsi solo sul campo.

