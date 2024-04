Milan Inter, Inzaghi: «Ci sono ottime sensazioni per il derby»

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per parlare del derby di Milano che può valere lo Scudetto

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan.

SENSAZIONI – «Il derby è sempre il derby, ci sono ottime sensazioni. In questi giorni abbiamo lavorato tanto e bene. Domani può essere una giornata speciale per la famiglia Inter. Abbiamo ancora oggi e domani per prepararci e giocare un grande derby».

INZAGHI PUO’ ENTRARE NELLA STORIA – «Coi ragazzi abbiamo parlato di quello che stiamo facendo, è stato un percorso magnifico. Domani può essere un giorno importantissimo ma non la stiamo vivendo come ossessione. Speriamo che domani sia il grande giorno ma non è un’ossessione per me e per i miei giocatori. Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto dal 13 luglio. Abbiamo dominato un campionato con tantissime insidie, vogliamo salire in vetta ed ammirare il panorama».

SCUDETTO IN PALIO – «La posta è altissima ma sappiamo di aver vinto gli ultimi 5 derby, che ci hanno dato una grande gioia e una finale di Champions. Ma domani quei derby non contano nulla. conterà come andremo in campo. Troveremo una squadra seconda e che gioca in casa, farà di tutto per rendercelo difficile».