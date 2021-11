Allo stadio San Siro, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Milan e Inter si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2021/22

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Milan Inter 1-1 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

8′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER! Kessié recupera un ottimo pallone al limite dell’area, poi subisce la pressione di Calhanoglu. Il turco va in anticipo e il centrocampista rossonero, secondo Doveri, commette fallo da rigore.

10′ CALHANOGLU SBLOCCA IL MATCH – Il fantasista turco trasforma il calcio di rigore.

15′ Leao ci prova da fuori – L’esterno rossonero prova la conclusione dai 20 metri col destro: tiro potente ma centrale.

17′ PAREGGIO DEL MILAN – Calcio di punizione pennellato dentro l’area di rigore da parte di Tonali. Svetta su tutti Tomori che colpisce di testa in contrasto col centrale nerazzurro. L’ultimo tocco sembra proprio di De Vrij che beffa Handanovic.

25′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER! Ballo-Touré si fa infilare sull’inserimento di Darmian a destra e lo stende all’ingresso in area di rigore. Secondo tiro dal dischetto per la squadra nerazzurra.

27′ TATARUSANU PARA IL RIGORE – Lautaro Martinez incrocia con il destro, ma Tatarusanu intuisce la traiettoria e si distende alla propria destra. Grande parata dell’estremo difensore rossonero.

37′ Pericoloso il Milan – Recupera palla il Milan sulla trequarti grazie al lavoro di Ibrahimovic. Poi Krunic serve a sinistra Leao che col sinistro impegna Handanovic: conclusione potente respinta coi pugni dal portiere nerazzurro.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Inter 1-1: risultato e tabellino

RETI: 10′ rig. Calhanoglu 17′ aut. De Vrij

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Krunic, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

A disposizione: Mirante, Bennacer, Giroud, Rebic, Conti, Kalulu, Florenzi, Maldini, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers, Pellegri.

Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

A disposizione: Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Correa, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Doveri

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A LIVE