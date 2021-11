Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della dodicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla dodicesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 5 e domenica 7 novembre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Turno lungo che prende il via dal Castellani con l’anticipo del venerdì pericoloso per Ballardini, mentre il sabato vivrà sulla sfida dello Stadium con la Juve a caccia di riscatto nell’incrocio da paura con la Fiorentina. Non se la passa benissimo nemmeno Mazzarri che spera nel miracolo targato Cagliari contro la Dea. Domenica in crescendo rossiniano: si parte con la Roma in Laguna, poi D’Aversa si gioca la Samp contro Mihajlovic, Lazio e Napoli con turni casalinghi da mettere in banca e per concludere lo spettacolare derby tra Milan e Inter.

Venerdì 5 novembre

Empoli-Genoa 2-2 (13′ rig. Criscito, 62′ Di Francesco, 71′ Zurkowski, 89′ Bianchi)

Sabato 6 novembre

Spezia-Torino ore 15.00

Juventus-Fiorentina ore 18.00

Cagliari-Atalanta ore 20.45

Domenica 7 novembre

Venezia-Roma ore 12.30

Sampdoria-Bologna ore 15.00

Udinese-Sassuolo ore 15.00

Lazio-Salernitana ore 18.00

Napoli-Hellas Verona ore 18.00

Milan-Inter ore 20.45

CLASSIFICA

Napoli 31

Milan 31

Inter 24

Roma 19

Atalanta 19

Lazio 18

Fiorentina 18

Empoli 16

Verona 15

Juventus 15

Bologna 15

Sassuolo 14

Torino 14

Udinese 11

Sampdoria 9

Venezia 9

Genoa 9

Spezia 8

Salernitana 7

Cagliari 6