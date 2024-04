Milan Inter, la scelta su Cuadrado per il derby: le ultime

Juan Cuadrado, esterno dell’Inter, è alle prese con i continui infortuni. Ecco le ultime sulla sua possibile presenza al derby

Juan Cuadrado ha trovato sempre meno spazio da quando è arrivato all’Inter per via dei vari infortuni, una vera congiura per l’ex Juventus che ha collezionato appena 7 presenze in campionato.

Come racconta Sky, Inzaghi ha sperato fino all’ultimo di recuperarlo per il derby ma l’affaticamento muscolare è più serio del previsto e dunque non ci sarà per il Milan. Più probabile la settimana prossima contro il Torino.