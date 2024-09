Milan, l'INTUIZIONE decisiva di Fonseca in rossonero

Paulo Fonseca ha trovato il modo di far funzionare il Milan dopo essere stato vicino all’esonero

La vittoria nel derby da parte del Milan potrebbe essere il primo sliding doors di una lunga stagione di Serie A. Con una sconfitta, Paulo Fonseca avrebbe sicuramente salutato la panchina rossonera con un rendimento iniziale tutt’altro che soddisfacente.

In realtà è arrivata una vittoria e nemmeno casuale dato che il tecnico rossonero ha cambiato le carte in tavola in maniera importanti, una sorta di tutto o niente dando al Milan un’identità super offensiva.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’intuizione decisiva dell’ex tecnico di Roma e Lille è stata proprio quella di far coesistere Morata, Abraham, Pulisic e Leao con quest’ultimo che ora lavora più per il gruppo.