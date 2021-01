Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Milan-Juventus

Juventus in partenza per Milano per la sfida con il Milan. Andrea Pirlo ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida. Scongiurata la paura per nuove positività: sono 21 i convocati bianconeri.

Assente l’infortunato Morata oltre ai due positivi al Covid Alex Sandro e Cuadrado. Convocati i giovani Dragusin, Portanova, Di Pardo, Fagioli e Da Graca. C’è Dybala.