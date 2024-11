Milan Juventus, la moviola della sfida di San Siro

Il big match delude le aspettative con uno scialbo zero a zero: i pochi ma importanti casi di moviola

Una sfida senza gol ma soprattutto senza emozioni quella tra Milan Juventus, salutata dai tifosi presenti a San Siro con una bordata di fischi a fine partita che dicono molto sulla gara tra rossoneri e bianconeri.

Appena tre tiri in porta in 90 minuti, pochissime azioni degne di essere chiamate tali, entrambe le squadre non hanno mai avuto il coraggio di tentare la giocata per portare a casa i tre punti.

La Gazzetta dello Sport si è soffermata anche sull’arbitraggio di Chiffi, chiamato a dirigere una partita equilibrata ma comunque dall’alto tasso agonistico, come testimoniano le varie ammonizioni per proteste. Ecco il giudizio del quotidiano sportivo:

GIUDIZIO – «Al 6′ ci starebbe già un giallo a Conceiçao su Leao. Niente. Altra ammonizione mancata al bianconero al 26′: sarebbe stata corretta ma Chiffi ammonisce Leao per proteste. Gatti affossa Morata (27′): giallo ok. Al 19′ st, Kalulu-Morata è un blocco ma come quello che Emerson fa a Yildiz (21′): anche nel primo caso doveva scattare il giallo. Al 29′ Savona anticipa sulla palla Leao in area: Chiffi ok, non è rigore»