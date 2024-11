Milan Juve, Pulisic a rischio per la sfida di domani: se non recupera Fonseca schiererà quel calciatore!

Milan Juve, Pulisic è a rischio per la sfida di domani contro i bianconeri: se non recupera Fonseca schiererà quel calciatore!

Arriva una brutta notizia per i tifosi del Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport 24 il calciatore americano Christian Pulisic, uno dei giocatori più in forma e impattanti in quest’inizio di stagione dei rossoneri, è in dubbio per il big match di domani contro la Juventus di Thiago Motta.

L’americano, infatti, non è al meglio e non potrebbe non essere della partita. Nel caso in cui non dovesse essere pronto per partire dal primo minuto, il primo nome per sostituirlo sarebbe il centrocampista inglese Loftus-Cheek.

