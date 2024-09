Milan, Loftus-Cheek: «Crediamo in FONSECA»

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato di alcuni argomenti riguardanti i rossoneri tra cui Fonseca

Ruben Loftus-Cheek si schiera con Fonseca. Il centrocampista del Milan ha parlato al Times dei rossoneri soffermandosi sull’allenatore dei rossoneri e su Zlatan Ibrahimovic.

FONSECA – «Crediamo tutti pienamente in Fonseca. In allenamento lavoriamo ogni giorno, i tifosi vogliono vincere e anche noi, ma abbiamo bisogno di tempo per imparare i suoi metodi e fare funzionare le cose. Quando lo faremo, vinceremo»

IBRAHIMOVIC – «Quando è con noi, è ovviamente molto motivato. Si assicura di farci capire che siamo un club grande e prestigioso, che il club vuole vincere e lui crede in noi. Penso che dobbiamo restituire quell’energia. Stiamo lavorando duramente per farlo. Zlatan guarda gli allenamenti ma abbiamo anche incontri con lui. Se abbiamo domande, è sempre lì. Lui pensa che io possa segnare ancora più gol, quindi devo concentrarmi su questo. Vuole soprattutto che io sia dentro e intorno all’area di rigore per segnare più gol»