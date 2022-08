Il Milan ha messo anche Frattesi nel mirino per rafforzare il centrocampo: tutti i dettagli sul possibile affare con il Sassuolo

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino per il centrocampo Frattesi.

Per portarlo in rossonero, però, ci vorrà un investimento importante visto che il Sassuolo chiede una cifra superiore ai 30 milioni per privarsi del giocatore.